Governo lança Plataforma do Certificado Covid-19 para facilitar circulação de pessoas em eventos e atividades públicas

2/08/2021 01:15 - Modificado em 2/08/2021 01:15

O Governo anunciou que irá proceder esta segunda-feira, 02 de Agosto, ao lançamento da Plataforma do Certificado Covid-19, com o propósito de “preservar a estabilidade da situação epidemiológica, a alavancagem do processo de retoma da vida social, a recuperação económica e a manutenção dos empregos”, além de “incentivar a adesão das pessoas ao processo de vacinação”.

Conforme uma nota de imprensa distribuída hoje, o Certificado COVID será um documento comprovativo do baixo risco de o seu titular ser doente ativo, e servirá como medida de facilitação da circulação e da realização de eventos e atividades no contexto da pandemia.

Assim, o “Certificado COVID de Cabo Verde” vai ser emitido pelo Ministério da Saúde, de forma gratuita, (excepto quando se trate de uma segunda via em caso de perda do documento original ou de um pedido de emissão em suporte papel), através da plataforma www.nhacard.gov.cv , nas Delegacias de Saúde, na Casa do Cidadão e no Balcão Único nas Câmaras Municipais, e ainda no aplicativo “Nha Card”, a ser disponibilizado nas lojas Google Play e Apple Store.

Durante a apresentação, esta segunda-feira, da referida plataforma, em cerimónia a ser presidida pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, o Diretor Nacional de Saúde, Jorge Noel Barreto, fará a análise da situação epidemiológica do país, seguida de uma intervenção do Ministro da Administração Interna.