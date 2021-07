Opinião – Adam Borowski: O CASO DE ALEX SAAB – O DIPLOMATA, O IMPERADOR, O SEU VASSALO E A IMUNIDADE NEGADA

31/07/2021 17:58 - Modificado em 31/07/2021 17:58

É um facto estabelecido que certas regras legais estão enraizadas nos próprios alicerces do mundo civilizado e têm ajudado a construir e sustentar a paz e a segurança internacionais. O respeito pela regra de imunidade e inviolabilidade dos embaixadores, enviados e diplomatas faz parte destas regras há muito estabelecidas e aceites.

Seja na Grécia antiga ou em Roma, seja no contexto de conflitos armados, seja entre inimigos ou aliados, a Lei das Nações protegeu o princípio sacrossanto da imunidade diplomática durante quase dois mil anos. Mesmo os raros exemplos de aprisionamento de embaixadores inimigos sob o regime bizantino nos séculos IX e X destacam-se como muito excecionais. É outro facto estabelecido que o respeito por este tipo de imunidade tem sido o que distingue as nações civilizadas dos bárbaros ao longo do tempo.

De um ponto de vista estritamente legal e diplomático, o caso do Enviado Especial e Embaixador Alterno da Venezuela junto da União Africana, Alex Saab, parece ser uma anomalia. Esta anomalia é um exemplo banal de uma narrativa moderna de controlo pós-colonial pelos Estados Unidos, atuando como potência imperial dando ordens ao seu vassalo, neste caso o microestado de Cabo Verde, em desafio do direito internacional. A realidade desta relação é que a utilização pelos Estados Unidos da América de um alcance judicial extraterritorial excessivo é colonialismo com outro nome. As tentativas de ambas as partes de retratar esta interação como “uma parceria” de iguais está para além do ridículo. É muito triste assistir à humilhação a que o Primeiro-Ministro Ulisses Correia e os seus colegas mais antigos sujeitam o seu país às mãos dos Estados Unidos. A única coisa que os EUA querem desta interação é Alex Saab. Se, e continua a ser um grande se dada a posição legal, o Primeiro-Ministro Correia extradita Alex Saab, então ele e o seu gabinete terão de aprender muito rapidamente a desempenhar os papéis das donzelas desfloradas que vivem com vergonha.

Com efeito, os factos deste caso são bastante simples. Alex Saab estava a empreender uma Missão Especial humanitária em nome da Venezuela e estava a caminho da República Islâmica do Irão para adquirir medicamentos, equipamento médico e alimentos básicos no auge da epidemia da COVID-19. O avião do Enviado Especial Saab fez uma paragem técnica de reabastecimento em Cabo Verde a 12 de junho de 2020. Alex Saab não tinha necessidade nem desejo de sair do seu avião e certamente não tinha qualquer intenção de entrar em Cabo Verde. Como os registos do Tribunal de Justiça da CEDEAO agora mostram para todos verem, mas que os advogados de Saab têm vindo a dizer desde junho de 2020, sem um mandado de captura, sem um Alerta Vermelho da Interpol, de facto sem qualquer razão racional ou válida, a polícia cabo-verdiana sob a forma de Natalino Correia entrou no avião, forçou Alex Saab a sair do avião, obrigou-o a comprar um visto de entrada (!) e levou-o para detenção solitária.

Quando Natalino Correia forçou a sua entrada no avião, Alex Saab anunciou o seu estatuto diplomático e ofereceu-se para mostrar os documentos, que trazia numa pequena mala, que provavam o seu estatuto diplomático e confirmavam que estava numa Missão Especial, mas o polícia cabo-verdiano recusou-se a ouvir ou mesmo a examinar os documentos. Correia alegou ter um Alerta Vermelho da Interpol autorizando a detenção de Saab, mas também sabemos pelos registos do Tribunal de Justiça da CEDEAO, com base em provas apresentadas por Cabo Verde, que isto é falso.

De forma chocante, Natalino Correia retirou a mala e simplesmente escondeu-a, fingindo que não existia, desencadeando assim um processo que resultou na detenção ilegal de um diplomata legalmente nomeado, com plena imunidade e inviolabilidade, durante mais de um ano.

Algumas horas após a detenção de Alex Saab, as mais altas autoridades da Venezuela e do Irão confirmaram o seu estatuto diplomático a Cabo Verde e a realidade da Missão Especial humanitária. Apesar destas comunicações oficiais diretas, o microestado cabo-verdiano, de uma forma que só pode ser explicada se agisse sob ordens do Imperador americano, mais uma vez recusou-se a respeitar a sacrossanta regra de imunidade.

Como um aparte, é de notar que a mala de Alex Saab foi devolvida algumas semanas mais tarde e pelo seu estado (ver fotografia abaixo) é evidente que a mala foi minuciosamente revistada (talvez abusada seja uma expressão melhor) e o seu conteúdo, incluindo as comunicações diplomáticas que provam o estatuto de Enviado Especial de Alex Saab tinham obviamente sido vistas pelas autoridades cabo-verdianas. No entanto, só se pode presumir, que devido a instruções do Imperador americano, Cabo Verde ignorou descaradamente e vergonhosamente séculos de lei que regem a livre circulação de diplomatas e agentes políticos.

De uma perspetiva legal e da Lei das Imunidades Diplomáticas, a detenção de Alex Saab é um caso exemplar que ilustra uma violação flagrante do direito internacional. No que diz respeito aos Enviados Especiais, a Convenção sobre Missões Especiais de 1969 pode ser uma referência útil na medida em que codifica e reflete o direito consuetudinário – de facto, nas decisões judiciais cabo-verdianas, os juízes cabo-verdianos referiram-na e aplicaram-na, apesar de Cabo Verde não a ter ratificado.

O que é incontestável é que Alex Saab estava numa Missão Especial humanitária em nome da República Bolivariana, agindo em nome da Venezuela a caminho do Irão. Isto é materialmente comprovado pelas cartas diplomáticas emitidas antes da missão e que sabemos que Alex Saab transportava e, em qualquer caso, Cabo Verde era apenas um terceiro estado de trânsito para a sua missão. Enquanto Cabo Verde não foi notificado do trânsito de um Enviado Especial pelo seu aeroporto, a ausência de notificação prévia, pode ser explicada e justificada pela natureza puramente técnica do trânsito de Alex Saab. Para ser claro, não existe base legal para a sua utilização como justificação para a violação do princípio da imunidade e inviolabilidade.

Continua a ser um facto indiscutível que Cabo Verde foi devida e formalmente informado do estatuto de Alex Saab como Enviado Especial através de cartas diplomáticas oficiais. Tecnicamente, isto significa que, uma vez que o estatuto de Enviado Especial foi dado a conhecer ao Estado de Cabo Verde e a Venezuela não retirou o estatuto de proteção da imunidade e inviolabilidade, estes princípios devem ser respeitados de acordo com o direito internacional.

Segundo o direito internacional aceite, no máximo, Cabo Verde tinha a opção de recusar formalmente o trânsito de Alex Saab, notificando a Venezuela da sua objeção e declarando o Enviado Especial persona non grata. Optou por não o fazer, porque o Imperador americano só estava interessado num final que resultou na detenção de Alex Saab – não importando quantas leis fossem infringidas para alcançar esse objetivo. Certamente, o Imperador queria que o seu Vassalo não tomasse qualquer medida que pudesse de alguma forma reconhecer o estatuto diplomático de Alex Saab e que aceitasse que ele tinha imunidade e inviolabilidade. O resultado, porém, para Cabo Verde é que o prender e deter arbitrariamente um diplomata em trânsito não pode de forma alguma ser legitimado ao abrigo do direito internacional consuetudinário. Sejamos claros, a flagrante violação do direito internacional por Cabo Verde não pode ser atribuída à sua ignorância do direito internacional e da conduta das relações diplomáticas devido a inexperiência a “alto nível”.

De um ponto de vista estratégico e político, não há dúvida de que as ações do Vassalo são ordenadas e orquestradas pelo Imperador americano. A instrumentalização da lei em ação: a 12 de junho de 2020, Donald Trump conseguiu que Alex Saab, um diplomata numa Missão Especial de “um Estado inimigo”, fosse preso simplesmente ao ordenar a Cabo Verde que viole o direito internacional. A técnica está bem documentada, e sabe-se que os Estados Unidos da América preferem ordenar às suas nações vassalas que torturem e detenham os seus inimigos em seu nome, como foi ilustrado nos escândalos pós 11 de Setembro de 2001 de prisões secretas ou de entregas extraordinárias. Tudo o que precisa é de um Vassalo flexível, que Trump encontrou em Cabo Verde de Ulisses Correia.

No final, custou ao Imperador americano nada mais do que alguns telefonemas e algumas promessas vagas de construção civil para conseguir que Ulisses Correia se ajoelhasse e cumprisse a sua vontade – independentemente do prejuízo para a reputação de Cabo Verde. Infelizmente, para o povo de Cabo Verde, o custo é significativamente mais elevado. O país fica a parecer um Estado vassalo com um novo mestre colonial, uma reputação internacional estilhaçada, uma violação aberta do direito internacional e da lei dos direitos humanos. Como se isto não bastasse, Cabo Verde está agora estabelecido como um país que desafia as Nações Unidas, decisões vinculativas do Tribunal de Justiça da CEDEAO e da União Africana – tudo aquilo que qualquer nação civilizada sabe exigir respeito.

Adam Borowski