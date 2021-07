Liga dos Campeões feminino: Seven Stars procura primeira vitória, enquanto AS Mandé e AS Dakar Sacré Coeur decidem qualificação

30/07/2021 13:27 - Modificado em 30/07/2021 13:29

Seven Stars

O Seven Stars vai esta sexta-feira, 30, à procura da primeira vitória no torneio da Zona A da UFOA, diante das Determine Girls, enquanto AS Mandé e AS Dakar Sacré Coeur decidem o apuramento para a Liga dos Campeões feminino.

Seven Stars com um ponto e as Determine Girls ainda sem pontuar entram em campo às 16 horas, no Estádio Adérito Sena, sendo as duas já não têm hipóteses de qualificação. Mas ambas vão a procura da primeira vitória para terminar a prova na terceira posição.

No entanto, todas as atenções poderão estar voltadas para a outra partida com início às 19 horas, entre as malianas do AS Mandé e as senegalesas do AS Dakar Sacré Coeur que vão discutir a entrada na fase final Liga dos Campeões feminino da Confederação Africana de Futebol (CAF).

A equipa campeã do Senegal conta com seis pontos, derivados de duas vitórias pelo mesmo placard (2 – 1). A primeira sobre as Determine Girls, da Libéria e depois sobre o Seven Stars. Pelo que o Sacré Coeur está a apenas um empate de garantira a qualificação para a primeira edição da Liga dos Campões feminino, agendada para novembro, no Egito.

Por outro lado, para as malianas do AS Mandé só vitória interessa, pois, chegam ao jogo decisivo com quatro pontos, resultados do empate contra o Seven Stars, na primeira jornada, e da vitória frente as Determine Girls, na segunda ronda.