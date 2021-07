Porto Novo: Jovem acusado de matar a sua mãe condenado a 28 anos de prisão

30/07/2021 13:21 - Modificado em 30/07/2021 13:21

Foi condenado hoje a 28 anos de prisão, o jovem acusado de matar, esquartejar e enterrar a sua mãe de 56 anos, em Outubro de 2020, na cidade do Porto Novo.

A leitura da sentença aconteceu na manhã desta sexta-feira, no Tribunal Judicial da Comarca do Porto Novo, onde Josimar Delgado, 25 anos de idade, esteve a ser julgado por um colectivo de três juízes, sendo um do Porto Novo, um do Paul e um de São Vicente.

Segundo informações avançadas pela agência cabo-verdiana de notícias, o tribunal condenou Josimar ainda a pagar uma indemnização no valor de mil contos aos restantes familiares da vítima.

O arguido, que estava em prisão preventiva, foi considerado culpado pela prática de dois crimes, o de homicídio qualificado e de atentado contra integridade de cadáver.

De recordar que a mulher de 56 anos de idade, Eugénia Delgado Brito, residente na cidade do Porto Novo, em Santo Antão, esteve desaparecida durante 4 dias, antes de ser encontrada sem vida, numa ribanceira, a zona de Ribeira Brava, distante da cidade. O corpo foi encontrado aos pedaços.