“Fund d’ Ladera” prova de downhill’, ciclismo de montanha Monte Cara acontece este fim-de-semana

29/07/2021 22:56 - Modificado em 29/07/2021 22:56

O local escolhido é o Monte Cara, mais precisamente em “Fundo d´ladera”, ao pé da zona militar, no Morro Branco.

Realizado pela primeira vez em São Vicente em 2018, a prova de Downhill, ” Fund d’Ladera 2021″, acontece nos dias 31 e 01 de Julho, sábado e domingo. Neste âmbito a prova contará com a prestação de quinze atletas de São Vicente e Santo Antão.

Suzano Antunes da organização e um dos apaixonados por esta modalidade, diz que o objetivo, desta prova que está a ser organizada pela segunda vez, é transformá-la num evento desportivo anual com a participação dos melhores atletas do país e futuramente apostar na sua internacionalização, com a presença de atletas de outras nacionalidades.

Apesar de ter sido a Associação regional de Ciclismo de São Vicente a realizar a primeira prova de Downhill, a organização diz que neste momento, o maior interesse da associação é o ciclismo de estrada. Prova que tem dado muita atenção e relegando esta modalidade radical.

Por ser uma prova de descida montanha, downhill é uma das modalidades mais emocionantes e espetaculares do mountain bike. A competição exige que o piloto vai no limite da habilidade técnica e condição física morro abaixo com sua bicicleta.

Uma situação, que pode ser um tanto perigosa e por isso pedem apoio das entidades, além das Forças Armadas que se dispuseram a ajudar no transporte das bicicletas, precisam de suporte na parte emergencial, como dos bombeiros municipais.

Praticado em vários pontos do mundo, uma das grandes virtudes do downhill é seu fácil entendimento. Pois vence o ciclista que descer a montanha com o menor tempo, ou seja, o mais rápido, por uma pista demarcada.