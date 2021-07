Ricardo Gonçalves substitui António Sebastião Sousa no cargo de director nacional da Polícia Judiciária

29/07/2021 22:51 - Modificado em 29/07/2021 22:51

Por proposta do governo, o juiz de direito, Ricardo Cláudio Monteiro Gonçalves foi hoje nomeado para o cargo de director nacional da Polícia Judiciária, substituindo António Sebastião Sousa.

A deliberação consta de um despacho publicado no Boletim Oficial desta quinta-feira, 29 de Julho e entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação, com efeitos a 1 de Agosto de 2021.

Ricardo Gonçalves, desempenhava funções no Tribunal de Família e Menores na Praia, pelo que vai agora liderar a Polícia Judiciária no país.

Já António Sebastião Sousa, director cessante é natural da ilha de Santo Antão onde exerceu funções de procurador nas Comarcas do Paul, Ribeira Grande e São Vicente antes de ser nomeado para o cargo de Director Nacional da PJ em 2016.