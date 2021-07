Tarrafal de Santiago: PJ detém cinco indivíduos suspeitos de tráfico de drogas de alto risco, sendo dois deles de nacionalidade nigeriana

29/07/2021 16:14 - Modificado em 29/07/2021 16:14

A Polícia Judiciária deteve esta quarta-feira, 29, no concelho de Tarrafal de Santiago, em flagrante delito, cinco indivíduos suspeitos de tráfico de drogas de alto risco, entre eles, dois deles de nacionalidade nigeriana.

Numa nota de imprensa, a PJ assegura que os cinco indivíduos, dois do sexo feminino e três masculinos, foram detidos na sequência do cumprimento de onze mandatos de busca a residências, estabelecimentos comerciais, revista em veículos e espaço agrícola no concelho do Tarrafal de Santiago.

Durante as buscas apreendeu uma certa quantidade de produtos estupefacientes (cocaína e cannabis), dinheiro no valor de 136.806 CVE (cento e trinta e seis mil, oitocentos e seis escudos), 50 dólares, 110 euros, duas balanças de precisão, outros produtos em pó desconhecidos e vários documentos.

Esses indivíduos, segundo a mesma fonte com idades compreendidas entre os 20 aos 55 anos, foram detidos na sequência do cumprimento de mandados de busca e apreensão, feita pela PJ, através da Unidade de Investigação Criminal da Assomada (UICA).

Os detidos serão presentes, no tempo legal, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal.