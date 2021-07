Cabo-verdianas de Itália: Histórias de vida à maneira feminina” lançado em Cabo Verde

Depois da contestação da co-autora da obra sobre a suspensão temporária da obra, devido a algumas situações constrangedoras, a Universidade Jean Piaget de Cabo Verde em parceria com a editora Rosa de Porcelana, vai acolher no dia 29 de julho no Auditório da Universidade, a apresentação da obra “Cabo-Verdianas de Itália: Histórias de vida à maneira feminina”, da Professora Doutora Clara Silva e da Jornalista Maria de Lourdes Jesus.

De acordo com a nota de imprensa submetida as redações, o livro “Cabo-verdianas de Itália: Histórias de vida à maneira feminina” foi realizado no âmbito da parceria entre a Universidade de Florença (Itália) e a Universidade Jean Piaget de Cabo Verde.

“Trata-se de um livro que, de entre seus múltiplos objetivos, visa ultrapassar o estereótipo da mulher migrante cabo-verdiana como figura passiva e resignada e evidenciá-la como protagonista da sua história de inserção social e cultural tanto na Itália como em Cabo Verde; fazer conhecer à segunda geração de emigrantes a história, a cultura de Cabo Verde, bem como a história da emigração dos seus pais” lê-se no comunicado.

Numa perspetiva ampla, as autoras deste livro, aponta a UNI PIAGET que destaca estas duas referências da comunidade cabo-verdiana em Itália, “não apenas representam mas também trazem as vozes desta comunidade através das mulheres cabo-verdianas que aqui narraram suas próprias experiências de emigração, bem como das personalidades que participaram com entrevistas para enriquecer o quadro reconstruído”.

O livro financiado pela Universidade de Florença e dirigido cientificamente pela Professora Clara Silva foi editado pela primeira vez na língua italiana pela editora Franco Angeli de Milão, sendo esta segunda edição, na língua portuguesa, pela Editora Rosa de Porcelana.

“A Professora cabo-verdiana Clara Silva já atingiu último grau na carreira académica numa universidade estrangeira, a Universidade de Florença em Itália, tendo já publicado mais de uma dezena de livros e outros tantos ensaios científicos, é um motivo de orgulho para a nossa universidade e para Cabo Verde em geral.

O lançamento da obra contará com a abertura do Ministro das comunidades, Jorge Santos e com participação de Francisco Carvalho, Presidente da Câmara Municipal da Praia