Covid-19: Cabo Verde regista 56 novos casos de infecção e 44 recuperados

29/07/2021 00:53 - Modificado em 29/07/2021 00:53

Cabo Verde registou mais 56 infetados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, num total de 1.046 amostras. A nível de recuperados mais 44 pessoas receberam alta da doença, anunciou hoje o Ministério da Saúde.

De acordo com o Boletim epidemiológico, os 56 novos casos foram registados em São Domingos (um), Santa Catarina (um), Tarrafal (um), Sal (um), Maio (dois), Porto Novo (quatro), Boa Vista (cinco), São Vicente (sete), São Filipe (oito) e Cidade da Praia (26).

Nas últimas 24 horas mais 44 pessoas foram consideradas curadas, passando o país a ter agora 32879 casos recuperados.

Com esses dados, o país passa a contabilizar 484 casos activos, 298 óbitos, 12 óbitos por outras causas e nove transferidos, perfazendo um total de 33682 casos positivos acumulados.

Com o intuito de mitigar as consequências da pandemia de covid-19 em Cabo Verde, o Ministério da Saúde apelou às pessoas para que adiram à campanha de vacinação que está a decorrer em todo o País, para que todos possam estar mais protegidos o mais rápido possível.

Até o dia 23 de Julho, foram utilizadas 154.916 do total das doses de vacinas recebidas (409.050), cerca de 38%. Faltam aplicar aproximadamente 50 mil doses de vacinas válidas até final de Agosto.

No mesmo boletim epidemiológico, as autoridades sanitárias reforçaram também, mais uma vez, o apelo para que as pessoas cumpram o distanciamento social, usem máscara e pratiquem a higiene das mãos e demais recomendações para evitar a propagação da doença.