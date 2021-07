Luís Teixeira é o novo PCA da Electra

29/07/2021 00:48 - Modificado em 29/07/2021 00:48

O engenheiro Luís Teixeira foi eleito, esta quarta-feira, 28, como novo Presidente do Conselho de Administração da Electra. Luís Teixeira antes desempenhava a função de presidente do conselho da administração do Centro das Energias Renováveis e Manutenção Industrial (CERMI)

De acordo com nota do gabinete de comunicação e imagem da empresa de electricidade e água, Luís Teixeira foi eleito em assembleia-geral realizada de manhã na sede da empresa, na cidade do Mindelo

Integram ainda o conselho da administração Manuel Jesus Silva e Francisco Amaro Monteiro, que transitam da gestão anterior e que vão ocupar os cargos de administradores executivos.

Neusa Lima Delgado que desempenhava as funções de directora de planeamento e controlo, vai agora ocupar o cargo de administradora executiva e ainda, a administradora não executiva, Delmira Sousa Veiga.

O Governo aprovou semana passada, o processo de privatização da Electra, envolvendo a cisão em duas sociedades, de produção e distribuição de eletricidade, e posterior alienação de até 75% do capital a parceiros estratégicos.