Nona edição de Kavala Fresk Feastival em novo formato foi um sucesso – Organização

28/07/2021 14:59 - Modificado em 28/07/2021 14:59

Nova edição desse evento que aconteceu de 23 a 25 de julho foi um sucesso. A afirmação é de uma das responsáveis do evento Conceição Delgado, da Mariventos,

“Este ano foi um grande desafio para a organização e também para a ilha”, sustenta Kisó Delgado que considerou positivo o evento, tendo em conta objetivos traçados, os planos criados, a segurança e toda a logística projetada e de certa forma, o feddback das autoridades que auxiliaram neste evento”.

O vencedor do habitual prémio para o “Kavala mas sabe” (cavala mais saboroso), foi para Restaurante Bistro Santo André em São Pedro, que apresentou a população, um prato a base de paté de cavala. Da autoria do chefe de cozinha Etienne Sawadogo, o prato é feito, conforme o mesmo, com cavala, tomate, nata e tomilho e servido com um molho agri-doce de frutos vermelhos.

O anúncio do vencedor que na próxima edição do Kavala Fresk Feastival, fica isento do pagamento de participação no evento, foi divulgado pela organização durante o balanço do que foi esta edição, organizada num formato diferente, mas com a mesma essência.

Participaram deste evento 15 restaurantes que criaram incentivos para atrair os clientes. “Desafiamos os restaurantes a estarem presentes, no seu espaço e a criarem animação de forma a incentivar os clientes a irem aos restaurantes” refere esta responsável que assegura que pelos contactos feitos, os restaurantes participantes conseguiram adaptar a este novo formato.

“A perceção que tivemos é, que gostaram de estar nos seus espaços, sendo que muitos clientes tiveram a oportunidade de conhecer a ementa dos vários restaurantes. Era o que queríamos, criar uma rota gastronómica na cidade do Mindelo de forma a animar a cidade com este tipo de roteiro” sublinha Kisó Delgado.

Um dos pontos fortes e que marcou esta edição foi a abertura do Kavala Fresk Feastival, que segundo Delgado, foi uma atividade desafiante para os envolvidos, que fizeram com que o Kavala fresk começasse de “forma brilhante”. “E podemos dizer que a resposta que teve superou o que tínhamos previsto”.

Em relação ao evento “Cavala na mei d´mar” com Bau e Gabriela Mendes, de forma a evitar a propagação do covid, foi feito com um número reduzido de pessoas, mas mesmo assim garantiu, não perdeu a sua essência que é dar aos presentes um passeio numa das baías mais belas do mundo, ao som da música cabo-verdiana.

Sobre a participação dos restaurantes, onde uns tiveram maior afluência de pessoas que outros, Kisó Delgado desafia-os a criarem incentivos e dinâmicas para garantir que haja mais clientes. “Este é um desafio a ter em conta”.

Elvis Carvalho