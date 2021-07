INSP promove atividades para sensibilizar sobre a importância de deteção precoce das Hepatites Virais

No Dia Mundial das Hepatites Virais o Instituto Nacional de Saúde Pública, INSP, promove atividades sensibilizar sobre a importância de deteção precoce da doença.

No dia 28 de julho, hoje, assinala-se o Dia Mundial das Hepatites Virais, cujo objetivo é uma maior consciencialização e compreensão da doença e dos riscos, bem como a melhoria do acesso à prevenção, diagnóstico e tratamento.

O tema deste ano é “Hepatite não pode esperar”, transmitindo a urgência dos esforços necessários para eliminar a hepatite como uma ameaça à saúde pública até 2030. As estatísticas mundiais mostram que uma pessoa morre a cada 30 segundos de uma doença relacionada à hepatite mesmo na atual crise da COVID-19. (OMS, 2021).

Segundo a Organização Mundial da Saúde as hepatites virais constituem uma prioridade da saúde mundial, sendo que cerca de 350 milhões de pessoas no mundo apresentam infeções crónicas por hepatite B e 170 milhões por hepatite C. Esta doença causa a morte a cerca de 1,4 milhões de pessoas por ano. Por ser uma doença silenciosa e que nem sempre apresenta sintomas, pode resultar na possibilidade real das pessoas desenvolverem a doença hepática fatal em algum momento das suas vidas e em alguns casos, sem saber, transmitem a infeção para outros (OMS.2021).

Em Cabo Verde de acordo com os dados do Relatório Estatístico do Ministério da Saúde foram notificados entre 19 e 56 casos de hepatite viral por 100 000 habitantes entre 2014 e 2019.

Esforços importantes são feitos para diminuir a incidência das hepatites virais em Cabo Verde, nomeadamente a vacina contra a hepatite B faz parte do calendário vacinal e o rastreio da infeção pelo vírus da hepatite B e C é sistematicamente realizado em cada doação de sangue e proposto nas consultas de seguimento pré-natal.

Outras ações estão previstas no âmbito do Plano de Ação 2021 do Ministério da Saúde, nomeadamente a realização de uma campanha de sensibilização sobre doença e a organização de um Seminário baseado no tema “hepatites virais, informar sensibilizar para uma deteção precoce” direcionado aos profissionais de Saúde e estudantes universitários no próximo dia 02 de agosto de 2021.

Estas ações serão levadas a cabo pelo instituto Nacional de Saúde Pública (INSP) em parceria com o programa de Luta contra Doenças de Transmissão Sexual incluindo o VIH/SIDA, Tuberculose e Lepra da Direção Nacional de Saúde.