Liga Campeões UFOA: Seven Stars perde com Dakar Sacre Couer e perde oportunidade de qualificação

28/07/2021 00:45 - Modificado em 28/07/2021 00:45

A equipa da Praia Seven Stars perdeu esta terça-feira, na Liga de futebol feminino da União de Futebol da África Ocidental (UFOA), na segunda jornada, com uma derrota por 2-1 frente à Dakar Sacre Couer do Senegal.

O jogo que decorreu num Estádio Adérito Sena, com muito pouco público devido à pandemia da covid-19, começou por mostrar duas equipas com vontade de vencer para manter vivas as aspirações em continuar em frente na prova.

Com algumas oportunidades desperdiçadas por ambas as partes, foi quase ao cair do pano do primeiro tempo que a equipa do Seven Stars adiantou no marcador, com um golo apontado pela capitã de equipa Lúcia Moniz, na transformação de uma penalidade, que culminou com apito para o intervalo.

As duas equipas voltaram ao campo, na segunda parte, sem qualquer substituição e com a equipa senegalesa a aparecer mais e a correr atrás do prejuízo e logo aos 50 minutos mexeu as redes do Seven. Golo apontado pela inevitável e letal marcadora de serviço, Nguemar Ndiaye, que galgou terreno deixando para trás todas as jogadoras da defensiva azul e branca e a rematar com estilo para o golo do empate. Esta jogadora que já tinha marcado dois golos na jornada inaugural frente ao Determine Girls da Libéria.

Entretanto, o empate não desanimou a equipa da capital que criaram boas situações de golos, mas sem acertar com as redes da baliza adversária. Não marcou o Seven, marcou novamente Ndiaye, desta feita na cobrança de um castigo máximo da marca dos onze metros, aos 73 minutos de jogo, dando a cambalhota no marcador e fixando o resultado final em 2-1.

Ndiaye foi considerada a melhor jogadora em campo, pelo segundo jogo consecutivo. Ela que já leva quatro golos marcados na competição.

A primeira partida desta terça-feira, terminou com uma goleada do As Mande do Mali ante ao Determine Girls da Libéria, por 4-0.

Com estes resultados o Dakar Sacre Couer do Senegal lidera com 6 pontos, seguido pelo As Mande do Mali com 4 pontos. No fundo da tabela estão o Seven Stars com 1 ponto e o Determine Girls da Libéria ainda não pontuou. Estas duas equipas que já estão matematicamente fora da zona de qualificação.

A terceira e derradeira jornada disputa-se no dia 30, às 16 horas, x Seven Stars Determine Girls FC, da Libéria, sendo que três horas mais tarde encontram-se frente-a-frente as formações do AS Mande (Mali) e AS Dakar Sacre Couer, do Senegal.

Esta é a primeira vez que Cabo Verde acolhe uma prova de futebol feminino da UFOA, que traz a Mindelo cerca de 150 pessoas, entre jogadoras, oficiais, árbitros e ‘staff’ da organização.

O torneio decorre até dia 30, no formato de todos contra todos e a equipa vencedora carimba o passaporte para a final do torneio, marcada para finais de Outubro ou início de Novembro, no Egipto.