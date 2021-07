Vicente com 6,1% da população totalmente imunizada contra a covid-19

28/07/2021 00:33 - Modificado em 28/07/2021 00:33

No total, na ilha de São Vicente 3.650 pessoas já receberam a segunda dose de uma das vacinas contra a covid-19, o que representa a imunização de 6,1% da população elegível com idade superior a 18 anos.

De acordo com o plano nacional de vacinação divulgada hoje, em São Vicente onde a população elegível com idade superior a 18 anos é de 60.120, já foram imunizados com todas as doses 3.650 pessoas, perfazendo um total de 6,1% da população.

já com a primeira dose já foram vacinados um total de 28.050 pessoas, o que corresponde a 46,6% da população elegível.

De realçar que recentemtne o delegado de saúde local, avançou que a meta é de até Agosto, ter mais de 60% da população de São Vicente vacinada e ter em novembro/dezembro mais de 70 % da população elegível da ilha já vacinada.

Para alargar a campanha de vacinação a delegacia de saúde tem recorrido aos pontos de maior concentração de pessoas na ilha, como a Praça Estrela e a praia da Laginha para vacinar as pessoas.