Liga dos Campeões Femininos: Disputa-se esta terça-feira a segunda jornada com foco no embate entre Seven Stars e Dakar Sacre Couer

27/07/2021 17:32 - Modificado em 27/07/2021 17:32

A segunda jornada da fase de qualificação da zona A da UFOA da Liga dos Campeões em futebol Feminino, que decorre em São Vicente, no Estado Adérito Sena, está a ser disputada hoje, com foco no jogo entre as campeãs nacionais de Cabo Verde e do Senegal.

Na jornada inaugural da prova, Seven e Dakar Sacre Couer tiveram sortes diferentes, sendo que as cabo-verdianas empataram a duas bolas ante a equipa do AS Mande do Mali, enquanto que as senegalesas venceram o Determine Girls FC, por 1-2 e lideram a prova com 3 pontos.

Este jogo que tem inicio às 19h marca também o encontro entre as duas melhores marcadoras da competição, Irlanda Lopes e Nguerar Ndiaye com dois golos cada.

O Seven Stars está impedido de perder esta partida, visto que se as senegalesas vencerem reforçam a primeira posição e as cabo-verdianas impedidas de sonharem com uma possível presença na fase final da competição, visto que qualifica o primeiro classificado.

No enanto, a segunda jornada arranca às 16h com o embate entre AS Mande do Mali com Determine Girls FC da Libéria.

De realçar que esta é a primeira vez que Cabo Verde recebe uma prova de futebol feminino da União de Futebol da África Ocidental.