Garantia lança Prémio “Garantia Comunidade”

27/07/2021 13:31 - Modificado em 27/07/2021 13:33

Com o objetivo de reforçar o apoio à Comunidade “para que a vida não pare”, a seguradora Garantia lança esta lança esta 5ª feira, dia 29 de Julho, no Auditório da sua Sede, em Chã de Areia, a I edição do Prémio Garantia Comunidade.

O prémio segundo a Companhia de Seguros de Cabo Verde, no valor de 2.500.000 CVE (dois milhões e quinhentos mil escudos), enquadra-se no Programa de Responsabilidade Social e na estratégia de Sustentabilidade da Companhia.

Com efeito, este programa tem como missão, salienta a seguradora, promover o desenvolvimento do setor social, através do apoio a organizações da sociedade civil, organizações não-governamentais e outras instituições sem fins lucrativos que atuam nas áreas da Inclusão Social de pessoas com deficiência ou incapacidade permanente e de prevenção em saúde, com especial foco para a Infância.

A iniciativa tem uma abrangência nacional e as instituições elegíveis, nos termos do Regulamento do Prémio, disponível no site da instituição.

As candidaturas, avança a mesma fonte, podem ser apresentadas até 31 de Agosto, mediante o preenchimento do formulário, igualmente disponível no referido site.