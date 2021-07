Gai Dias “Respirá Poesia – Músicas Inéditas” no CCM

27/07/2021 01:19 - Modificado em 27/07/2021 01:19

O Centro Cultural do Mindelo traz mais um concerto JAZZ VERDE com a atuação do músico Gai

Dias que apresenta assim o concerto ‘Respirá Poesia – Músicas Inéditas’.

O projecto JAZZ VERDE faz parte da programação do Centro Cultural do Mindelo, que são projetos emergentes na área da música virado para novas tendências da música de Cabo Verde.

O evento terá lugar no Auditório do Centro Cultural do Mindelo, na sexta-feira, dia 06 de agosto às 21H00.

De acordo com a organização, é limitado o número de pessoas dentro da instituição e o uso de máscara é obrigatório.

Gai Dias – “Respirá Poesia – Músicas Inéditas”

Jairson Brito Dias conhecido no mundo artístico como Gai Dias tem passado por vários palcos tanto em São Vicente como em Santo Antão, Sal e Boa Vista, tendo participado como cantor em grupos carnavalescos como Monte Sossego (2015 a 2017 e 2020) Vindos do Oriente (2018) e Flores do Mindelo (2019) e com atuações constantes em cruzeiros turísticos.

“Nos últimos tempos tenho escrito muitas poesias que se tornaram letras de músicas” Gai Dias tem escrito poesias na qual resolveu cantá-las com o intuito de mostrar o seu potencial compositor e divulgar o seu trabalho para eventuais produtores.

Preparar as suas musicar para seu espetáculo também é uma forma de permitir que outros artistas conheçam seu trabalho. ‘Senti que as letras das minhas músicas já tinham criado asas e que queriam voar.’ As letras das suas músicas são principalmente