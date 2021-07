Covid-19: Recuperados foram quatro vezes o número de casos novos. E uma morte na cidade da Praia

27/07/2021 00:54 - Modificado em 27/07/2021 00:54

Sessenta e nove doentes com Covid-19 receberam alta esta segunda-feira, 26, onde foram registados mais 15 casos em 749 amostras analisadas nos laboratórios de virologia de Cabo Verde. Houve um óbito nas últimas 24 horas na cidade da Praia.

Os novos testes positivos distribuem 3 no município da Praia, 3 em Santa Catarina de Santiago, 3 no Porto Novo, São Vicente, São Domingos, São Miguel, Brava, Maio e Ribeira Grande de Santo Antão com um caso cada, elevando assim para 33.592 o total de casos acumulados em Cabo Verde em um ano e quatro meses de crise pandémica.

Nas últimas 24 horas, receberam alta 69 pessoas, totalizando 32.808 recuperados acumulados. Nas últimas 24 horas houve ainda o registo de mais uma morte, na cidade da Praia, e segundo o DNS, trata-se de uma idosa que acusou positivo a covid-19, mas que faleceu devido a outras complicações.

Cabo Verde tem neste momento 465 doentes activos, há 298 óbitos, 12 por outras causas e 9 transferidos.