Mais de 33 mil jovens vacinados em cerca de um mês em Cabo Verde

27/07/2021 00:43 - Modificado em 27/07/2021 00:46

Até ao momento 33.839 pessoas com idade entre 18 e 39 anos, já receberam pelo menos uma dose de vacina contra a Covid-19 em Cabo Verde, número “bastante animadores”, segundo o Director Nacional da Saúde, que deixa claro que tem havido uma grande procura de jovens.

De acordo com Jorge Noel Barreto, este número representa 15,5% do previsto no Plano Nacional de Vacinação e poderá aumentar ainda mais com a decisão de reduzir o intervalo de tempo de seis para três meses para as pessoas que já tiveram Covid-19, serem também vacinadas.

“Num mês pensamos que é um bom resultado e bastante animador. Queremos a sensibilização dos jovens para podermos alcançar taxas mais elevadas” sustentou.

Nesta altura, de acordo com Jorge Barreto, Cabo Verde já recebeu 409.050 doses de vacinas e foram aplicadas 154.916, que representam 38% do total disponível. “Em relação às pessoas vacinadas até ontem, temos 154.916 mil doses que já tomaram pelo menos uma dose das vacinas. Se considerarmos a estimativa da população adulta significa 38%, que é um bom resultado”, revelou, realçando ainda que, a manter este ritmo de vacinar entre 3.500 a 4.000 pessoas por dia, Cabo Verde irá conseguir alcançar a meta estabelecida de inocular 70% da população elegível até o final deste ano.

Tarrafal de S. Nicolau lidera o ranking dos concelhos com maior número de pessoas vacinadas com 69%, seguido por Ribeira Grande de Santo Antão (67,8%), Paul (64%), Sal (62,4%), Ribeira Brava (58,9%).

“Em termos de pessoas que já completaram as duas doses temos mais de 16 mil, que representam 4,8% da população adulta estimada. É muito pouco. Mas esse número vai aumentar provavelmente a partir de agosto, quando nós acelerarmos a campanha de vacinação. Já o que nos deixa contentes é que 82,5% das pessoas com mais de 60 anos já receberam pelo menos uma dose, e que é algo muito bom” frisou.

No grupo das pessoas com doenças crónicas já temos 44% pessoas vacinadas, de pessoas que trabalham ligados ao turismo cerca de 37%, professores e pessoal de apoio às escolas 56,7%, polícias 20,5% e militares 46,4%.