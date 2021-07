Santo Antão: Iniciou esta segunda-feira a construção do aterro intermunicipal

Os trabalhos de construção do aterro melhorado em Santo Antão, que substituirá a lixeira intermunicipal da Ribeira Brava, na zona fronteiriça entre os municípios do Porto Novo e Paul, arrancou esta segunda-feira, 26, avançou o presidente da Associação dos Municípios de Santo Antão.

De acordo com informações avançadas à imprensa por Aníbal Fonseca, este aterro melhorado vai situar-se na mesma localidade que existia a lixeira municipal, mas longe da estrada e num sítio onde haverá condições de tratar sempre os resíduos.

“Há bastante tempo que temos um projecto para resolver o problema da lixeira. Conseguimos, junto do Governo, parte do financiamento e já esta segunda-feira, vamos começar a trabalhar na Ribeira Brava na construção do aterro controlado. A lixeira intermunicipal é o maior problema ambiental em Santo Antão” sustentou.

O aterro melhorado, financiado pelo Fundo do Ambiente, em 12 mil contos, que está previsto no quadro do plano operacional de gestão dos resíduos para Santo Antão, ilha onde se produz, anualmente, quase quatro mil toneladas de lixo, terá vedação, espaços de separação do lixo e vigilância.

Aníbal Fonseca, assegurou que posteriormente se vai proceder à limpeza da zona onde está a lixeira e devolver “o aspecto visual agradável que tinha”, sendo que o novo projecto consiste na construção de um trilho e do espaço onde passará a ser depositado todo os lixos produzidos nos municípios do Paul e Ribeira Grande.