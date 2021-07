Suspeito de VBG vai aguardar julgamento na cadeia de Ribeirinha

26/07/2021 15:42 - Modificado em 26/07/2021 15:43

Um homem de 29 anos, suspeito de prática continuada de crimes de violência baseada no género (VBG), cometidos contra a ex-companheira em São Vicente, vai esperar pelo desfecho do caso na Cadeira Central de Ribeirinha, por decisão do Tribunal da Comarca de São Vicente.

O indivíduo em questão, residente em Chã de Tiliza, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) no passado dia 19, segunda-feira, pelo Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM), através da Brigada de Crimes Contra Pessoas (BICCP).

O detido, segundo nota da PJ, já tinha sido detido no passado mês de maio pela prática do mesmo crime e que vinha incumprindo a medida de proibição de contato com a vítima, foi presente, no tempo legal ao Tribunal da Comarca de São Vicente, que lhe aplicou Prisão Preventiva como medida de coação pessoal.