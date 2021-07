Primeira ponte impressa em 3D foi inaugurada em Amsterdão

A cidade de Amsterdão, nos Países Baixos, tem a primeira ponte do mundo criada com recurso a impressão 3D, a qual foi feita pelo Imperial College de Londres, no Reino Unido.

A ponte tem um comprimento de 12 metros e pesa 4,4 toneladas e, conta o Business Insider, além de servir para os peões atravessarem um dos muitos canais da cidade, também servirá de ‘laboratório’ para perceber como podem ser implementadas outras estruturas impressas em 3D.

“A impressão 3D apresenta múltiplas oportunidades para a indústria da construção, providenciando uma maior liberdade em termos de formas e propriedades de materiais. Esta liberdade também acarreta outros desafios e exige que os engenheiros estruturais pensem de novas formas”, afirmou um dos responsáveis pelo projeto, Leroy Gardner.

