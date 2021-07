Recenseamento eleitoral em São Vicente: CRE quer recensear até 1.500 pessoas para as próximas eleições presidenciais

25/07/2021 22:03 - Modificado em 26/07/2021 09:44

Desde de Abril de que a Comissão de Recenseamento Eleitoral, CRE, em São Vicente, que já recenseou mais de 560 pessoas nos cadernos eleitorais e pretende recensear mais até 1500 novos eleitores, até ao término do processo de recenseamento para as próximas eleições presidenciais.

O responsável da CRE Humberto Mota, diz que a comissão perspetiva entre 1000 a 1500 novos eleitores. Se ultrapassarmos passamos esta cifra será um bom resultado”, no entanto para atingir esta meta é preciso maior adesão das pessoas, o que não tem acontecido.

“Em São Vicente a adesão tem sido muito fraca” e por isso, a instituição lançou este sábado, 24, postos móveis a zonas distantes para recenseamento, com o objetivo de inscrever mais pessoas e assim atingir o objetivo pretendido.

O processo de recenseamento com os postos móveis arrancou sábado, nas zonas do Lazareto e São Pedro, e no próximo sábado segue para o Madeiral e Calhau e Salamansa e no dia 07 de Agosto estará nas zonas de Salamansa e do Norte de Baía, explicou Mota.

Embora os números sejam relativamente baixos, espera que até o dia 12, data que termina o processo de recenseamento eleitoral, os números possam ser os atingidos, entre 1000 a 1500 pessoas novas inscritas no caderno eleitoral.

De recordar nas últimas eleições, nas legislativas de 18 de Abril, o círculo eleitoral de São Vicente contava com 53.588 pessoas nos cadernos eleitorais.