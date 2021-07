Futebol: Evy Pereira reforça equipa feminina do Sporting de Braga

25/07/2021 21:31 - Modificado em 25/07/2021 21:34

A média cabo-verdiana Evy Pereira, ex-Benfica, vai reforçar a equipa feminina do Sporting de Braga, anunciou hoje o clube minhoto através da sua página na internet.

“A média, que se destaca pela criatividade e faro de golo, mostra-se entusiasmada pela nova etapa na sua carreira e não esconde a ambição de conquistar títulos ao serviço do emblema arsenalista”, destacou o Sporting de Braga.

Por seu turno, a atleta de 27 anos mostrou-se feliz com a mudança para as “guerreiras do Minho”, apontando à conquista de títulos, como próximos objectivos.

“Estou muito contente. É um prazer enorme estar aqui no Sporting de Braga. Como todos sabemos, é uma grande equipa e que quer sempre de ganhar. Isso ajudou muito para que viesse para cá. Quero continuar a vencer títulos e fazê-lo com o SC Braga seria um momento incrível”, sublinhou Evy Pereira.

Desde que integrou a equipa feminina do Benfica, a futebolista conquistou o título português da Segunda Divisão, uma Taça de Portugal, uma Supertaça, duas Taças da Liga e ajudou ao triunfo do Benfica na Liga BPI.