Jogos Olímpicos Tóquio 2020: Jayla Pina falha meias-finais por escassos segundos

25/07/2021 21:23 - Modificado em 25/07/2021 21:24

A atleta Cabo-verdiana que reside nos EUA, fez 1mn, 16s e 96 centésimos na classificação para as semifinais que decorreu este domingo, tendo ficado em terceiro lugar na sua série, mas ficou a poucos segundos de se qualificar para a semifinal.

A atleta Cabo-verdiana, de 17 anos, que ficou em terceiro lugar na sua série, não conseguiu ingressar nos melhores 16 tempos realizados em todas as séries

Depois de realizadas todas as seis rondas escolheu se, conforme as regras, os 16 melhores tempos realizados em todas as séries, e Jayla, infelizmente, não conseguiu estar incluída no grupo. Num total de 43 atletas a mesma ficou no lugar 40.

Jayla de 17 anos, uma das promessas da natação Cabo-verdiana, tem um irmão, Troy Pina, que também participa nos jogos em Tóquio.

Cabo Verde tem a maior delegação de sempre nesta competição, com seis atletas, e todos estão motivados no sentido de fazerem o melhor para o Pais.