Irlanda Lopes bisa no empate do Seven Stars na estreia na fase final de qualificação à Liga dos Campeões

24/07/2021 20:32 - Modificado em 24/07/2021 21:20

A equipa do Seven Stars arrancou a fase final de qualificação da Zona A da União de Futebol da África Ocidental (UFOA), da Liga dos Campeões Feminino, que decorre no Adérito Sena, com um empate a duas bolas, frente a sua congénere do AS Mande do Mali, num jogo em que a internacional cabo-verdiana Irlanda Lopes foi destaque com dois golos.

O estádio municipal Adérito Sena, que está reabilitada, abriu portas para o maior evento futebolístico a nível de clubes organizado no país, com a equipa do Seven Stars, atual campeão nacional, a receber na jornada inaugural a sua congénere do AS Mande do Mali.

O AS Mande que chega ao Mindelo com elevado ritmo competitivo dominou toda a primeira parte e prova disso foram os dois golos apontados. O primeiro aos 25 minutos, pela ponta de lança Bassira Toure na marcação de um pontapé de penalti e aos 30 minutos, desta feita pela camisola 7, Fatoumata Diarra que aproveitou uma desatenção defensiva da equipa cabo-verdiana, para bater a guarda-redes Jacinta Rodrigues.

Seven Stars

Já no segundo tempo a formação da casa, que a mais de um ano não competia entrou com outra disponibilidade e começou a dar sinal positivos a nível ofensivo, visto que na primeira parte foi quase nula.

Depois de alguns sinais de perigo, o golo da esperança surgiu aos 62 na cabeça de Irlanda Lopes, que aproveitou da melhor forma possível um cruzamento efetuado da esquerda do ataque azul e branco.

Aos 66 minutos de jogo a formação do AS Mande passou a jogar com menos uma jogadora, após a expulsão da centro campista Fatoumata Doumbia, por acumulação de cartões amarelo.

O Seven aproveitou para carregar, mas se revelaram infrutíferas as várias tentativas para o empate, tendo pelo meio o AS Mande respondido com contra-ataques rápidos. Até que aos 90+2 apareceu novamente Irlanda Lopes, que na cara de Aissatou Diallo, não teve problemas em finalizar com estilo, selando o resultado final a duas bolas.

A equipa cabo-verdiana arranca assim com um empate esta fase final de qualificação à Liga dos Campeões.