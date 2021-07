Desconhecida ainda a origem da piroga encontrada nas imediações de Santo Antão

23/07/2021 22:56 - Modificado em 23/07/2021 22:56

Até ao momento as autoridades marítimas e policiais, não sabem ainda a origem da piroga com um cadáver, encontrada na manhã desta sexta-feira, 23, à deriva no canal entre Santo Antão e São Vicente.

Segundo as autoridades locais, após as primeiras diligências feitas presume-se, que o cadáver encontrado a bordo já em avançado estado de decomposição, seja de uma mulher.~

As informações dão conta ainda que o corpo foi enterrado no mesmo dia, no cemitério da cidade do Porto Novo. A Polícia Judiciária de São Vicente que se deslocou ao Porto Novo, vai continuar com as investigações para saber a origem da piroga e do cadáver.

Segundo informação avançada pelas autoridades, o alerta foi dado às 11 horas por pescadores que se encontravam na faina pesqueira e ao se aproximarem da embarcação que se encontrava a deriva, depararam com um corpo já em avançado estado de decomposição.