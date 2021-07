Covid-19: Cabo Verde regista 52 novos infetados em 24 horas

23/07/2021 20:21 - Modificado em 23/07/2021 20:22

Cabo Verde notificou hoje 52 novos casos de infeção por SARS-CoV-2, com a cidade da Praia com 13 registos é o concelho com mais diagnósticos positivos.

Nos restantes pontos da ilha de Santiago, há mais 6 novos distribuídos pelos concelhos Santa Catarina de Santiago (2), São Miguel (1), Santa Cruz (1), São Lourenço dos Órgãos (3), enquanto o Fogo tem 13 novos casos sendo 10 em São Filipe, três em Santa Catarina.

Os restantes infetados foram diagnosticados no concelho de Ribeira Grande de Santo Antão (2), São Vicente (6), Sal (2), Boa Vista (3) e Maio (6), com casos notificados, relativos a amostras processadas pelos laboratórios de virologia do país.

Nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde não registaram qualquer óbito provocado pela doença, mas deram alta a mais 46 pessoas, aumentando para 32.663 casos recuperados os casos recuperados desde o início da pandemia, segundo dados oficiais.

O país, aumentou para 33.504 os casos positivos acumulados no país desde o início da pandemia, dos quais 297 óbitos, 11 óbitos por outras causas e 9 transferidos.

No total, foram processadas 1588 amostras. A taxa de positividade situa-se nos 3,3%. 46 pacientes foram dados como recuperados e o país tem 524 casos activos.

