Adérito Sena pronto para o arranque da Liga dos Campeões de Futebol Feminino

23/07/2021 17:08 - Modificado em 23/07/2021 17:08

O estádio Adérito Sena recebeu pinturas novas tanto no interior como por fora, nova iluminação e outros afinamentos, requalificação dos balneários, área VIP, área de Imprensa, para televisão, rádio e escrita, e recebeu um novo tapete sintético certificado pela FIFA. Ontem, a oficiais da Confederação Africana de Futebol, estiveram no estádio e gostaram do que viram.

Importa referir que a Cidade do Mindelo recebe, de 24 a 30 de julho, a fase final de qualificação da Zona A da União de Futebol da África Ocidental, UFOA, da Liga dos Campeões Feminino, que conta com a participação do Seven Stars de Cabo Verde, que é campeã nacional em título, AS Mande do Mali, Determine Girls da Libéria, e AS Dakar Sacré Coeur do Senegal.