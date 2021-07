“Nôs Ferry Mar d’Canal” regressa em agosto na rota Santo Antão/São Vicente

23/07/2021 17:05 - Modificado em 23/07/2021 17:05

Após um ano em reparações na Cabnave o navio que se chama agora “Nôs Ferry Mar d’Canal”, vai voltar a operar na rota São Vicente/Porto Novo/São Vicente. O navio é um dos mais antigos a operar nesta rota.

O navio está parado desde 9 de abril de 2019, tendo a sua suspensão feita na altura, à pedido da própria Naviera Armas, após uma inspeção determinada pelo sócio maioritário, António Armas com o certificado de navegabilidade a expirar em junho do mesmo ano.

No entanto, com mudanças na composição da sociedade proprietária do navio Mar d’Canal, agora é gerida por dois cabo-verdianos como sócios únicos.

O socio gerente da nova embarcação Valdemiro Ferreira, conhecido também como “Vlu”, que testemunhou hoje a saída da embarcação da Cabnave, fala em sentimento de “felicidade” de objetivo cumprido. “Foi uma reparação profunda. Tem o estatuto de um barco reconstruído em 2021”, sustentou.

Já o armador Adriano Lima garantiu que houve a “salvação da embarcação” que já estava na linha de ir para a sucata. “Em termos de volume de trabalho é o maior que a Cabnave já teve. Estamos a falar de valores a ronda do 220 mil contos” enfatizou.

Estes proprietários acreditam que dentro de 15 dias o navio já vai entrar em funcionamento na linha São Vicente-Santo Antão, visto que passará pelas habituais vistorias e testes em mar.

O navio, com 48 anos de existência, transporta passageiros e cargas há 17 anos na rota marítima São Vicente/Porto Novo/São Vicente.