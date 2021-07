Piroga com um cadáver encontrada entre as ilhas de São Vicente e Santo Antão

23/07/2021 17:01 - Modificado em 23/07/2021 17:01

Uma piroga com um cadáver em avançado estado de decomposição foi encontrada na manhã de hoje no alto mar, entre o Ilhéu dos Pássaros (Djêu) e a ilha de Santo Antão.

Segundo informação avançada pelas autoridades, o alerta foi dado às 11 horas por pescadores que se encontravam na faina pesqueira e ao se aproximarem da embarcação que se encontrava a deriva, depararam com um corpo já em avançado estado de decomposição.

As entidades procederam ao reboque da embarcação para o cais do Porto Novo, em Santo Antão, devido a sua proximidade do local, para os trâmites legais.

Neste momento, aguarda-se pela chegada da Polícia Judiciária proveniente de São Vicente, para as devidas diligências, que o caso requer, como a origem da embarcação e a identidade do ocupante.

Em atualização…