Campus Universitário da Uni-CV considerada a maior obra da Costa Ocidental Africana

23/07/2021 01:59 - Modificado em 23/07/2021 02:00

A entrega do Campus Universitário da Uni CV, do Governo chines ao Governo de Cabo Verde, vai ter lugar esta Sexta-feira, 23 de Julho.

A obra segundo informações oficiais, faz parte das relações de cooperação entre Cabo Verde e a China, cujo financiamento pela República Popular da China, ronda os cerca de 5,6 milhões de contos.

Construída na cidade da Praia, o novo Campus da Universidade de Cabo Verde (UNI-CV), é segundo a mesma fonte, a “maior obra da Costa Ocidental Africana”, ocupando uma área de 28.000,00 m2, albergando 18 edifícios com capacidade de acolher 4.890 estudantes e 476 docentes em cada período, incluindo 61 salas de aulas, 16 laboratórios informáticos, 34 laboratórios, biblioteca com 8 salas de estudos, residência de estudantes com 142 quartos, 5 auditórios com capacidade para 150 lugares, 1 salão multiuso com capacidade para 654 lugares, edifícios de administração, edifícios pedagógicos, centro de serviços (incluindo refeitórios), sala de equipamentos, guarita, torre do sino e campos desportivos.

“A construção do Novo Campus da Uni-CV reforça o ensino superior como um dos setores de destaque na cooperação bilateral entre os dois países, que se manifesta também através da formação superior de quadros cabo-verdianos na China, atribuição de vagas e bolsas de estudos para aquele país, entre outros, construções e reabilitações de Infraestruturas educativas”, lê-se no comunicado enviado pelo governo.

O documento dá conta que a República Popular da China tem sido um importante e exemplar parceiro de desenvolvimento de Cabo Verde, tendo em conta o número, o impacto e a qualidade das ações de cooperação desenvolvidas ao longo dos anos.

Recorda-se que o Campus Universitário da Uni-CV, foi lançado a sua primeira pedra a 20 de junho de 2017, numa cerimónia copresidida pelo Chefe do Governo, Ulisses Correia e Silva, e pelo Embaixador da República Popular da China, Du Xiaocong.