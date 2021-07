São Vicente entre os melhores lugares do mundo para visitar em 2021

23/07/2021 01:29 - Modificado em 23/07/2021 01:29

A revista TIME elegeu a ilha de São Vicente, a sua baía e o projeto Mindel Floating Music como um dos 100 destinos extraordinários a serem explorados durante o ano de 2021.

São Vicente figura no lugar 79 da lista deste prestigiado magazine. Na sua descrição, a TIME disse que São Vicente tem vibrantes cenários musicais e culturais, inclusive agora, com a inauguração do novo Pólo Flutuante de Música que se estende à baía do Mindelo.

Trata-se do projeto do arquiteto e designer Kunlé Adeyemi que consiste em três pavilhões de madeira separados, mas interligados: um estúdio de gravação, um bar e um espaço multiuso para apresentações para destacar a música, dança e arte Africanas.

“É um local idílico para vivenciar atuações ao vivo da morna Cabo-verdiana, um género que ficou famoso pela falecida Cesária Évora, uma lendária cantora que deu nome ao Aeroporto do Mindelo. Embora São Vicente seja pequeno, é também uma das economias de crescimento mais rápido da África, em parte graças ao seu setor de turismo em expansão”, lê-se na referida descrição.