Cabo Verde com mais 57 casos positivos de Covid-19 nas últimas 24 horas

23/07/2021 01:22 - Modificado em 23/07/2021 01:22

Segundo os dados do boletim epidemiológico, Cabo Verde registou nas últimas 24 horas, mais 57 novos casos de COVID-19 e 47 recuperados.

Os casos foram reportados em São Vicente, com 13, São Filipe, 10, Praia, 8, assim como no Maio. Boa Vista, Paúl e Mosteiros tiveram 3 casos novos cada, Santa Cruz e São Lourenço dos Órgãos, com 2 cada e Porto Novo, Brava, Santa Catarina do Fogo e de Santiago e São Domingos com 1 cada.

Entretanto, há ainda registo de mais 47 recuperados, passando o país a ter neste momento um total de 32.617 casos recuperados.

O País passa a contabilizar 518 casos ativos 297 óbitos, 11 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 33.452 casos positivos acumulados.