Cerca de 80% da população da ilha do Sal já está vacinada contra a covid-19

23/07/2021 01:15 - Modificado em 23/07/2021 01:15

O Ministro da Saúde, Arlindo do Rosário disse na quinta-feira, que a campanha de vacinação contra Covid-19, na ilha do Sal decorre num ritmo “excelente”, tendo em conta que já estão imunizados cerca de 80% da população.

A ilha do Sal continua a liderar em termos de percentagem de vacinação, tendo neste momento cerca de 80% da sua população inoculada, o equivalente a 18 mil pessoas maiores de 18 anos.

O Ministro Arlindo do Rosário que está na Ilha, para uma visita de dois dias, esteve hoje nos postos de vacinação para se inteirar da campanha de vacinação, e observou que o ritmo da campanha é “excelente”.

“Isso é um dado muito importante e significa que a população do Sal compreendeu muito bem a mensagem do que temos vivido em Cabo Verde, pelo impacto no setor do turismo e por isso, há todo o interesse em se vacinar, para que possam retomar a sua vida o mais normal possível”, precisou o governante.

A nível nacional, a taxa de vacinação ronda os 35%, e embora existem ilhas com uma taxa maior, como o exemplo Santo Antão, que está neste momento acima dos 50%.

O Ministro da Saúde reforçou o apelo para que toda a população adira à campanha de vacinação, no sentido de se criar as condições de segurança sanitária para a população.