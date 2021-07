Cerca de 50% da população de São Vicente está vacinada contra a covid-19

22/07/2021 18:31 - Modificado em 22/07/2021 18:31

A ilha de São Vicente já tem neste momento cerca de 50% da sua população com mais de 18 anos imunizada com as vacinas da Pfizer e da AstraZeneca.

De acordo com informações avançadas pela Delegacia de Saúde de São Vicente, a ilha tem neste momento 31 mil pessoas vacinadas, com pelo menos uma dose das vacinas contra a covid-19 disponíveis no país, o que faz com que São Vicente tenha já imunizado cerca de 50% da sua população maior de 18 anos.

Neste momento, já estão vacinados todos os bombeiros da ilha, os agentes da Polícia Judiciária e todos os prestadores de serviços de saúde, sendo que a delegacia de saúde prossegue a imunização das pessoas com idade superior a 65 anos e os agentes da Polícia Nacional.

Nesta altura decorre uma intensa campanha de vacinação na ilha, tendo a Delegacia de Saúde, montado desde terça-feira na Praça Estrela, uma tenda para imunizar as pessoas que frequentam este espaço de maior concentração de pessoas.

Até esta quinta-feira, cerca de 300 pessoas que frequentam a Praça Estrela já receberam a primeira dose de uma das vacinas.

A campanha de vacinação vai ser alargada a outros pontos de maior concentração de pessoas na ilha. De salientar que a perspetiva é que, até Agosto, mais de 60% da população de São Vicente esteja vacinada.