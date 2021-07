Covid-19 continua em queda em Cabo Verde com 39 casos novos, um óbito e 45 recuperados

A tendência decrescente da Covid-19 em Cabo Verde ficou mais evidente esta quarta-feira, 21, com a confirmação de apenas 39 novos casos pelo novo coronavírus em 1039 amostras processadas nos laboratórios de virologia. Um dado que aponta uma redução da taxa de positividade para 3,8%. Existem no país 508 doentes ativos. Por outro lado, houve mais um óbito na cidade da Praia.

Os novos casos positivos, conforme o boletim epidemiológico, foram notificados no concelho da Praia com 9, São Filipe do Fogo com 9, Santa Catarina do Fogo 3, Ribeira Grande de Santo Antão 3, Porto Novo 6, São Vicente 4, Boa Vista 4 e Mosteiros 1.

Os dados desta segunda-feira revelam mais 45 recuperados, passando o país a ter neste momento, um total de 32.570 casos recuperados.

Nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde registaram mais uma morte por covid-19, na cidade da Praia, elevando para 297 o total de óbitos associados à doença no país deste o início da pandemia.

Com esta atualização Cabo Verde passa a contabilizar 508 casos ativos, 297 óbitos, 11 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 33.395 casos positivos acumulados.