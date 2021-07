Gerson Melo garante que “quase tudo está afinado” para arranque da Liga dos Campeões Africanos em futebol feminino em São Vicente

22/07/2021 00:23 - Modificado em 22/07/2021 00:28

O Diretor Executivo da Confederação Africana de Futebol, CAF, para a Zona Oeste A, Gerson Melo, garantiu hoje que o Estádio Adérito Sena, em São Vicente, que acolhe a prova está a receber os últimos preparativos, relacionados com a iluminação e que por isso “quase tudo está afinado” para o arranque da Liga dos Campeões.

O Estádio que vai receber a prova, já recebeu as obras necessárias, estando agora a ultimar os preparativos relacionados com a iluminação do espaço. Contudo, a “única dor de cabeça”, precisou Melo, tem sido a logística de colocar toda a comitiva em São Vicente, devido aos constrangimentos” relacionados com as ligações inter-ilhas.

“Toda a gente sabe dos constrangimentos de voos para a ilha e tem sido mesmo difícil, até para colocar árbitros e dirigentes nacionais aqui”, criticou Gerson Melo em declarações a imprensa.

As equipas que vão participar na competição, Seven Stars de Cabo Verde, AS Mande do Mali, Determine Girls da Libéria, e AS Dakar Sacré Coeur do Senegal tinham a chegada prevista à Ilha de São Vicente, na manhã de hoje.

Os jogos serão à porta fechada, com apenas alguns convidados, devido ao momento pandémico que o mundo está a viver.

O responsável disse ainda que as equipas terão um contato quase nulo com o exterior, até mesmo com a organização da prova, que vai ser bem restrito para não haver possibilidade de contágio, indicando que as equipas, que vão estar em confinamento em bolhas, em hotéis no Mindelo, vão ter testes PCR a cada três dias.

De realçar que esta é a primeira vez que Cabo Verde recebe uma prova de futebol feminino da UFOA, que trás a Mindelo cerca de 150 pessoas, entre jogadoras, oficiais, árbitros e ‘staff’ da organização.