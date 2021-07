Quinta edição do REMEX: Travessia a remo entre São Vicente e Santo Antão homenageia “Tui”

21/07/2021 23:57 - Modificado em 21/07/2021 23:58

A organização da travessia a remo no percurso São Vicente/Santo Antão, anunciou para 07 de agosto, a realização da quinta edição da Remex, que servirá para homenagear António Silva “Tui”, cinco vezes campeão regional de remo em São Vicente.

Em entrevista a este online, Aníbal Delgado, nadador salva-vidas e coordenador do projeto, garante que chegou a altura de homenagear “Tui” que dominou as provas em Cabo Verde na década de 90, e que devido a idade esta vai ser a sua última competição oficial.

“Boa altura para homenageá-lo, porque ele merece. É um dos que me inspirou e a outros também a seguirem no remo” elucida.

Até ao momento oito Nadadores Salvadores já estão inscritos na prova que tem uma distância de 9 milhas. Dos inscritos, sete de São Vicente e um guineense-.

No ano passado, recorda-se a prova contou com doze participações, sendo nove de São Vicente, dois de Santo Antão e um da Guiné-Bissau. E este ano pretendem atingir o mesmo número, embora sem a participação dos atletas de Santo Antão, e dos dez de Santiago Sul e Norte. No entanto, acredita que ainda poderá haver mais inscritos, até o fecho das inscrições.

A Remex já vai na sua quinta edição, é um evento em que os atletas atravessam o canal São Vicente/Santo Antão, saindo da praia da Laginha até à praia do Armazém, em Porto Novo, remando cerca de nove milhas, embora Aníbal Delgado acredite que, mais uma vez, poderão encontrar “correntes de várias maneiras” e, quando é assim, não seguem em linha recta. Um facto que poderá pesar no psicológico dos competidores, o que muitas vezes leva a desistência.

O coordenador Aníbal Delgado adiantou ainda que, depois da Remex, pretendem realizar ainda este ano, em setembro, uma competição idêntica entre as ilhas do Maio e Santiago (Praia). Mas esta competição está dependente de patrocinadores.