Praia: PJ detém 9 indivíduos por suspeita de tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de capitais

20/07/2021 23:39 - Modificado em 20/07/2021 23:39

A Polícia Judiciária deteve, na cidade da Praia, fora de flagrante delito, na sequência de uma investigação desencadeada pela Secção Central de Tráfico de Estupefacientes (SCITE), nove indivíduos suspeitos de crimes de tráfico de estupefacientes, associação criminosa e lavagem de capitais.

De acordo com uma nota de imprensa, os suspeitos foram detidos nas localidades de Fazenda, Achadinha e Palmarejo, no âmbito de uma operação designada de “Operação Danone”. Trata-se de oito homens e uma mulher com idades compreendidas entre os 21 e os 56 anos.

Ainda na sequência do cumprimento de nove mandados de buscas realizadas a oito residências e um estabelecimento comercial dos detidos, foram apreendidos cocaína e cannabis; quatro viaturas; vários telemóveis; uma munição, calibre 9 mm; documentos e dinheiro no valor de 22.510 escudos.

Os detidos serão presentes, no tempo legal, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal.

A PJ informa que nas operações de buscas participaram os efetivos da Polícia Judiciária da Direção Central e da Unidade de Investigação Criminal da Assomada, numa operação que contou com o apoio da PN.