Amadeu Oliveira fica em prisão Preventiva

20/07/2021 19:12 - Modificado em 20/07/2021 19:32

O Tribunal da Relação do Barlavento aplicou ao advogado e deputado Amadeu Oliveira, como medida de coação, prisão preventiva, após audiência desta terça-feira.

Cerca de meia hora depois de ser ouvido pelo juiz desembargador Simão Santos, Amadeu Oliveira, vai aguardar na prisão, o processo relativo ao caso em que este terá auxiliado a saída do País de Arlindo Teixeira, detido em prisão domiciliária.

A audiência do advogado e deputado Amadeu Oliveira no Tribunal da Relação do Barlavento, teve início na segunda-feira e após quatro horas foi suspenso, para ser retomado esta tarde.

Amadeu Oliveira foi detido pela Polícia Nacional no domingo, 18, no Aeroporto Internacional Cesária Évora, pela Polícia Nacional (PN) em cumprimento de um Mandado de Detenção emitido pela Procuradoria do Círculo de Barlavento.

De recordar que a Comissão Permanente da Assembleia Nacional decidiu no dia 12 de Julho, por unanimidade, autorizar a detenção do deputado Amadeu Oliveira para ser ouvido no caso em que este terá auxiliado a saída do País de Arlindo Teixeira, detido em prisão domiciliária.

Amadeu Oliveira está também a ser julgado por ofensas a juízes do Supremo Tribunal de Justiça, um processo que está parado, neste momento, devido à imunidade parlamentar, cujo levantamento, já solicitado pela juíza de julgamento, aguarda decisão da Assembleia Nacional.

Em atualização