Covid-19: Mês de Julho já registou nove mortes. Quatro tinham recebido pelo menos uma dose das vacinas

20/07/2021 17:12 - Modificado em 20/07/2021 17:12

Cabo Verde tem conhecido neste último mês uma diminuição do número de mortes relacionadas com a COVID-19. Apesar desta redução de casos, no decorrer deste mês teve um registo de nove mortes associadas ao novo coronavirus, das quais quatro que já tinham recebido pelo menos uma dose das vacinas contra a covid-19, adiantou o Director Nacional de Saúde.

“Em termos de óbitos no mês de julho a situação é melhor, que nos meses anteriores. Já houve o registo de 9 mortes, sendo que cinco dessas pessoas ainda não tinham recebido pelo menos uma dose de vacina contra a covid-19”referiu Jorge Barreto.

Tendo em conta a situação, o director nacional de saúde voltou a apelar para a importância da vacinação, sustentando que esta “reduz consideravelmente o risco de complicações e de morte”. Apontou por isso que esta é uma informação que o Ministério da Saúde vai continua dando seguimento.

“No mês de maio houve um total de 45 mortes e em junho 22. O número de mortes vai diminuindo, conforme a situação for melhorando, bem como também a evolução das atividades de vacinação” concluiu.

Com os dados avançados pelo director nacional, na segunda-feira, o País contabiliza 506 casos activos 32.496 casos recuperados, 295 óbitos, 11 óbitos por outras causas e nove transferidos, perfazendo um total de 33.317 casos positivos acumulados.