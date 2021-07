19 Jovens de uma ONG internacional ajudam a construir um jardim-de-infância em Chã de Marinha, São Vicente

20/07/2021 01:29 - Modificado em 20/07/2021 01:35

A Experiência Humanitária para Juventude – HEFY – uma ONG internacional com sede nos Estados Unidos (Estado de Utah), está a construir um jardim-de-infância na zona Chã de Marinha. Um trabalho feito e financiado por jovens dos Estados Unidos da América. A missão é constituída por grupos que vem trabalham e partem.

A Construção do jardim-de-infância é todo financiado por este grupo de jovens que durante o verão escolhem o país, financiam as viagens e os fundos para o projeto.

Ao todo são 5 grupos de jovens, de 19 jovens e cada grupo permanece em São Vicente por duas semanas.

A escolha da construção deste jardim por parte do projeto da HEFY, deveu-se segundo o líder do grupo, Aaron Kahng, a falta de um espaço para os pais colocarem as crianças e assim poderem trabalhar, sabendo que na zona já possui um espaço dedicado a isso.

A HEFY foi criada em 1990 e está em Cabo Verde há cerca de 5 anos, já construíram 4 habitações, para pessoas carenciadas, ampliação de escolas e agora o projecto está centrado na construção de base de espaços que vão servir a população.

Esta ONG tem como finalidade ajudar jovens americanos durante as férias de verão a engajarem-se em projetos sociais. Aaron Kahng reconhece a importância destas atividades para a vida dos jovens. “Sinto a satisfação deles durante este tempo que estão empenhados nestes projetos, porque sabe estão a fazer algo que não é para o benefício próprio, e que durante anos, alguns deles juntaram o dinheiro para poderem estar presentes” sustenta este responsável.

A construção de um jardim-de-infância, de base, vai preencher uma lacuna que existe neste local. A primeira fase da obra deverá estar concluída já no início de Agosto.

A ONG HEFY, apoia ainda as crianças da escola Chã de Marinha com aulas de inglês, e fazem ainda parte das necessidades o calcetamento do espaço, pátio para educação física, e uma cozinha nova.

A HEFY foi criada em 1999, como uma forma de ajudar jovens americanos durante as férias de verão a engajarem-se em projetos de apoios a comunidades e pessoas carenciadas. Atualmente, a HEFY vem trabalhando em 18 países, e em todos os Continentes. Os jovens participantes escolhem o país que queiram ir servir. E os mesmos financiam as viagens e os fundos para os projetos.

O período de trabalhos compreende no máximo 2 meses e meio. Durante esse período os participantes são divididos em 5 grupos, 23 pessoas para cada grupo (19 jovens, 2 líderes, e 2 pais) em cada grupo, tendo 2 semanas cada grupo. Idades dos jovens participantes, 16 – 19 anos.

Em Cabo Verde, a HEFY iniciou com as expedições em 2014, e desde então já ajudou com construções de casas para pessoas carenciadas, salas de aula e ampliação do Centro Social SOS.