Covid-19 em queda em Cabo Verde com 15 casos novos, sem óbitos e 41 recuperados

20/07/2021 01:20 - Modificado em 20/07/2021 01:20

A tendência decrescente da Covid-19 em Cabo Verde ficou mais evidente esta segunda-feira, 19, com a confirmação de apenas 15 novos casos pelo novo coronavírus em 746 amostras processadas nos laboratórios de virologia. Um dado que aponta uma redução da taxa de positividade para 2%. Existem no país 506 doentes ativos.

Os novos casos positivos, conforme o boletim epidemiológico, foram notificados no concelho do Porto Novo com 3. Santa Catarina de Santiago, São Miguel, São Lourenço dos Órgãos, e Sal com 2 cada. E na cidade da Praia, Brava, Santa Catarina do Fogo e Mosteiros com 1 cada.

Os dados desta segunda-feira revelam mais 41 recuperados, passando o país a ter neste momento, um total de 32.496 casos recuperados.

Com esta atualização Cabo Verde passa a contabilizar 506 casos ativos, 295 óbitos, 11 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 33.317 casos positivos acumulados.

Estão internados nas estruturas de Saúde, 2 doentes no Hospital Agostinho Neto, dos quais 1 em situação mais grave, 3 no Santa Rita Vieira em Santiago Norte (um inspira mais cuidados), 1 no Dr. Baptista de Sousa em S. Vicente (estável) e 1 no Hospital Regional São Francisco de Assis no Fogo (não se sabe a sua condição), e 1 no Hospital Regional Ramiro Figueira no Sal (estável).