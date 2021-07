Covid-19: Mais de 141 mil pessoas da população elegível recebeu pelo menos uma dose de vacina em Cabo Verde

20/07/2021 01:11 - Modificado em 20/07/2021 01:11

Cabo Verde tem neste momento um total de 141.390 pessoas já vacinadas contra a covid-19, com pelo menos uma das doses de vacinas existentes no país. A informação foi avançada pelo Diretor Nacional de Saúde.

Neste momento já foram aplicados 34,6% de doses de vacinas dos 409 mil doses que o país já recebeu de outros países. Com uma dose já foram imunizados 125.242 pessoas, o que corresponde a 33,8% da população elegível.

Neste quesito o concelho da Ribeira Grande de Santo Antão surge a cabeça com 6843 pessoas com uma dose (66,7%). Segue Tarrafal de São Nicolau que tem 62,3%. Sal 60,3%, Paul 57,6%, Ribeira Brava de São Nicolau 55,9%, São Vicente com 46,9%, Brava 46,5%, Maio com 45,7%, Porto Novo 43,3%, São Lourenço dos Órgãos 38%, Boa Vista 37,3%, São Filipe do Fogo 34,9%, Santa Catarina do Fogo 34,2%, Mosteiros 27,4%, Praia 26,3% Ribeira Grande de Santiago 24,3%, São Domingos 21,2%, Santa Cruz 18,4%, Picos 15,5%, São Miguel 13,8%, Santa Catarina de Santiago 13,4% e Tarrafal de Santiago 12,6%.

Já imunizados com as duas doses, estão um total de 16.148 pessoas, o que equivale a 4,4% da população elegível. O concelho do Paul com 11,2% é aquele que perfila-se com melhor percentagem, seguido de Tarrafal de São Nicola 11%, Ribeira Brava 10,6%, Ribeira Grande de Santo Antão 10,3% e Maio 7,2%.

Em relação aos grupos prioritários (60 ou mais anos), já estão vacinados um total de 40.156 pessoas, representando 81%. Os doentes crónicos são 10.297 equivalendo a 42% do estimado no plano de vacinação; 4.112 pessoas ligadas ao turismo (36,5%); 1268 pessoas que trabalham nos aeroportos e portos já foram vacinados (84,5%); 5.588 professores e profissionais de apoios as escolas (55,8%); 1406 Polícias (20%); 1128 militares (45%).

Por fim, os jovens entre os 18 e 39 anos o DNS avançou que desde 28 de junho, já foram imunizados 26.419 pessoas com uma primeira dose das vacinas, correspondendo a 12%. Em média tem sido vacinados 2.200 jovens por dia.