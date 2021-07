PJ detém em Maderalzinho suspeito de tráfico de droga

19/07/2021 18:05 - Modificado em 19/07/2021 18:06

A Polícia Judiciária de São Vicente deteve em flagrante delito na zona de Maneirinho em São Vicente, na passada terça-feira, um indivíduo de 29 anos, na posse de uma certa quantidade de cannabis. O individuo tinha ainda com ele cerca de 11 mil escudos em algumas armas brancas.

Conforme informações avançadas pela mesma fonte, ao ser presente às autoridades judiciais, tendo o Ministério Público promovido o julgamento do mesmo em Processo Especial Sumário.

Já na ilha do Sal, o Departamento de Investigação Criminal (DICS), em cumprimento de um mandado do Ministério Público, deteve na sexta-feira, 16, um indivíduo do sexo de 34 anos, suspeito da prática de quatro crimes de VBG, na sua forma agravada.

Detido fora de flagrante delito na cidade de Santa Maria, o suspeito, alegadamente, vinha, desde junho de 2020, agredindo à sua ex-companheira, com quem tem um filho menor.

O detido foi presente, no tempo legal, ao Tribunal da Comarca do Sal, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicado Prisão Preventiva.