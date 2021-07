Aeroportos da Praia e do Sal equipados com câmaras termográficas para medição de temperatura

câmaras Termográficas

Os aeroportos Internacionais Nelson Mandela na cidade da Praia e o Amílcar Cabral no Sal já se encontram equipados com câmaras termográficas para medição de temperatura dos passageiros à distância, adiantou hoje a ASA.

De acordo com a Aeroportos e Segurança Aérea, ASA, as câmaras realizam a medição da temperatura e conseguem determinar se as pessoas têm febre (temperatura acima de 37,8°C), o que em muitos casos pode indicar infeção por Covid-19.

E para realizar esta tarefa, o passageiro não precisa ser parado para que a medição ocorra, garantindo o fluxo constante e evitando aglomerações nos acessos ao terminal nas partidas e nas chegadas, realça a mesma fonte.

Os Aeroportos internacionais Cesária Évora em São Vicente e Aristides Pereira na Boavista serão também contemplados com a mesma tecnologia.