“A Liga dos Campeões Femininos será uma montra extremamente importante para São Vicente e Cabo Verde” – César Lima

18/07/2021 20:29 - Modificado em 18/07/2021 20:29

O Presidente da Associação Regional de Futebol de São Vicente, César Lima, garante que a realização da fase final de qualificação da Zona “A” UFOA da Liga dos Campeões feminina, em Mindelo, será uma “montra extremamente importante” para São Vicente e para o país. E que em relação aos preparativos, está a “correr bem” para haver uma “grande prova”.

Em entrevista ao Noticias do Norte, a precisamente seis dias do pontapé de saída para o maior evento futebolístico que a ilha e o país recebem em termos de clubes, César Lima, diz que houve encontros com instituições da ilha, para que a prova tivesse um bom seguimento.

Por ora, o presidente da ARFSV salienta que aguardam pela chegada das equipas na próxima quarta-feira, 21, num evento que trará a Mindelo cerca de 150 pessoas, entre jogadoras, oficiais, árbitros e membros da organização.

“Vai ser uma montra extremamente importante para São Vicente e Cabo Verde, porque é a primeira vez que uma competição do tipo vai ser organizado aqui. É extremamente gratificante e a aposta da Federação Cabo-verdiana em realizar a competição aqui é excelente” regozijou-se.

O mesmo lamenta o facto de os jogos serem realizados sem a presença do público, isto devido a pandemia da covid-19, que assola o nosso país e o mundo inteiro. “Obviamente que a presença de adeptos nas bancadas seria muito bom. Mas lamentavelmente e porque estamos no meio de uma pandemia e em situação de calamidade não poderemos ter adeptos no estádio”.

Embora o Estádio Adérito Sena ainda não foi entregue, Cesar Lima assegura que as condições estão montadas para receber esta prova, e que brevemente a ilha vai ter capacidade de receber a nossa seleção no Estádio Municipal Adérito Sena.

O mesmo sustenta que as médias sanitárias estão merecendo especial atenção, e por isso vai ter três momentos de testes a covid-19, sendo no início da competição, no meio da prova e outro no final.

Sobre a visibilidade que esta competição irá dar para futuros jogos internacionais da nossa seleção em São Vicente, o líder associativo diz não ter dúvidas de que tanto para associação como para a Federação vai ser “extremamente importante”, competições do género na ilha. “Sabemos que o pessoal da zona norte do país tem estado ávido de também ver a nossa seleção aqui. É para isso que estamos nos preparando” vinca.

Já o sorteio ditou que, as campeãs nacionais, Seven Stars, no próximo dia 24, defrontem as malianas do AS Mande, no jogo inaugural, às 16h00, no Estádio Adérito Sena. Duas horas depois, às 19h00, as Determine Girls recebem o AS Dakar Sacre Coeur.

A 27 de Julho, às 16h00, o AS Mande encaram as Determine Girls e às 19h00 o AS Dakar Sacre Coeur defronta Seven Stars

A terceira jornada fica completa a 30 de julho, às 16h00, com Seven Stars receber as Determine Girl. Às 19h00, joga-se o AS Mande – AS Dakar Sacre Coeur.

Segundo os regulamentos, a prova será disputada no sistema “todos contra todos”, e o objetivo desta competição é de promover o futebol feminino, mais competição no futebol feminino, aumentar o número de praticantes e dar mais competitividade ao futebol feminino.