18/07/2021 20:25 - Modificado em 18/07/2021 20:25

Operação da TAP para Cabo Verde afetado devido a greve na Groundforce.

Os voos da TAP previstos para este domingo entre Portugal e Cabo Verde foram cancelados devido a greve na empresa de assistência em terra, Groundforce, nos aeroportos portugueses. Também um voo agendado para amanhã, segunda-feira, entre São Vicente e Lisboa foi cancelado.

Em São Vicente, foi cancelado para este domingo o voo TP1557 (Lisboa-São Vicente) e consequentemente o voo TP1558 (São Vicente-Lisboa), com partida prevista para as 07:00 de amanhã, segunda-feira, 21.

Já no aeroporto Nelson Mandela na cidade da Praia, este domingo foram cancelados os voos TP1545 e TP1543 (Lisboa-Praia) e os voos TP1546 e TP1544 (Praia-Lisboa).

Por fim, o voo TP1549 (Lisboa-Sal), com chegada prevista ao Sal às 23:30 e o voo TP1548 (Sal-Lisboa), com saída agendada para as 0:20 de segunda-feira) mantém-se previstos, de acordo com informações recolhidas no mesmo site.

Cumpre-se este domingo o segundo dia de greve convocada pelos sindicatos que representam os trabalhadores da empresa. Uma nova paralisação está já marcada para os dias 31 de Julho, 1 e 2 de Agosto. Até 31 de Outubro, os trabalhadores estão também em greve às horas extraordinárias.