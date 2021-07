Futebol: Clé renova com Os Belenenses após subida ao Campeonato de Portugal

18/07/2021 20:21 - Modificado em 18/07/2021 20:21

O Clube de Futebol “Os Belenenses” informou este domingo, 18, que chegou a acordo com Clé para continuar a representar a equipa de futebol sénior no Campeonato de Portugal para a época 2021/22.

O jovem atacante cabo-verdiano de 23 anos que chegou ao Restelo vindo do Oliveira do Hospital, foi o melhor marcador dos azuis esta temporada, com 9 golos apontados em 13 jogos.

“Entusiasmando com as suas características no último terço do terreno, e regressa ao Campeonato de Portugal onde será novamente uma importante peça ao dispor de Nuno Oliveira no ataque a mais uma subida de divisão” escreve o clube na sua página oficial.

A equipa vai agora jogar no quarto escalão porque na próxima época já se disputará a Liga 3, nova competição que fica um degrau acima do CdP e um abaixo da II Liga.

Em Cabo Verde Clé representou o Boavista da Praia e Beira Mar do Tarrafal de Santiago antes de rumar a Portugal.